В Улан-Удэ до +27 градусов

Существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 апреля по республике местами небольшой дождь, утром и днём по северной половине до умеренных осадков.



Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, местами до 5 мороза, днём 25-30, местами 15-20, по Прибайкалью и северу при осадках 8-13 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14, порывы до 20 м/с. Температура ночью 6-8, днём 25-27 тепла.

