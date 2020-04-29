В Улан-Удэ в больнице, где впал в кому маленький Захар, открылся пульмонологический стационар

Теперь в больнице на Модогоева оказывается специализированная медицинская помощь
Отделение пульмонологии Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) перебазировалось из основного здания на проспекте Строителей, 2а на ул. Модогоева, 1.
- Здесь открыт пульмонологический стационар, где оказывается специализированная медицинская помощь детям Улан-Удэ и районов республики по профилям: пульмонология, аллергология, кардиология, токсикология, анестезиология и реанимация. Перевод отделения оказался своевременным в условиях эпидемии COVID-19: теперь больные со сниженным иммунным статусом (онкология, нефрология, послеоперационные) изолированы от воздушно-капельной инфекции, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
С 1 января этого года детская больница по улице Модогоева вошла в состав ДРКБ.
- В здании на ул. Модогоева, 1 решено сконцентрировать оказание специализированной помощи детям Улан-Удэ и сельских районов с бронхолёгочными заболеваниями (бронхиты, пневмонии, бронхолегочная дисплазия, астма), аллергией, кардиальной патологией, а также помощь при отравлениях. Высокотехнологичная помощь будет оказываться по пульмонологии, аллергологии и кардиологии. Здесь разместятся три отделения: анестезиологии и реанимации – 6 коек, пульмонологическое – 55 коек и педиатрическое – 55 коек, - уточнили в министерстве.
На капитальный ремонт здания из республиканского бюджета в 2020 году выделено 39,8 млн. руб. Также направлено ещё 29,3 млн. руб. на приведение помещений, оснащение медоборудованием, следящей и дыхательной аппаратурой в соответствии с требованиями.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января прошлого года четырёхмесячного Захара положили в детскую клиническую больницу на улице Модогоева с острым бронхитом. Однако затем состояние ребёнка резко ухудшилось. Захар впал в кому. Через полгода, в конце июля, когда его уже перевели в больницу на проспекте Строителей, Захар ушёл из жизни.
Родители малыша Антон и Татьяна обвинили в халатности врачей детской больницы на Модогоева, считая, что их действия привели к гибели малыша. Председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, который принял на личном приёме родителей Захара, поручил передать уголовное дело по факту неоказания помощи больному из Бурятии в центральный аппарат СКР.
Также в этой больнице весной прошлого года скончалась 1,5-месячная девочка, которая попала в больницу с температурой и кашлем. У малышки был врождённый порок сердца и поэтому её сразу же положили в реанимацию. Но через несколько дней она умерла. Было возбуждено уголовное дело.
В мае 2019 года стало известно, что к детской республиканской клинической больнице (пр. Строителей, 2а) присоединят детскую клиническую больницу (ул. Модогоева,1). Летом того же года глава Бурятии принял кардинальные решения в сфере здравоохранения.
В Улан-Удэ в больнице, где впал в кому маленький Захар, открылся пульмонологический стационар
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общее число заболевших приближается сотне тысяч человек
Теперь в больнице на Модогоева оказывается специализированная медицинская помощь
Все граффити на зданиях сперва должны получить одобрение
Онлайн-экскурсия охватывает Байкал, остров Ольхон, Иволгинский дацан
«Ковид, скоро ты будешь побит», - поётся в песне
Соцработники приходят на помощь пенсионерам и днём, и ночью
Победители конкурсов получат дипломы и подарочные сертификаты
Местным жителям больше не придётся рисковать жизнью, доставляя продукты
Въезжающий в Бурятию транспорт досматривают, у водителей и пассажиров измеряют температуру
В Улан-Удэ на фасаде многоквартирного дома появился баннер к 75-летию Победы
Максим Молонов справляет 50-летие
Количество палов сухой растительности в республике - 1,7 тысячи случаев
Экипажи вертолётов охватывают территорию в 200 квадратных километров
В конкурсе приняли участие 14 команд из 12 войсковых частей Восточного военного округа
Помощь оказали семьям со школьниками