Общее число заболевших приближается сотне тысяч человек
По данным сайта стопкоронавирус.рф в России общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на 29 апреля составляет 99 399. За последние сутки выявлено 5 841 случай заболевания. Выздоровело 10 286 человек, скончались 972 человека.
Проведено более 3,3 млн. тестов.
В Бурятии на сегодня 271 случай заболевания. Скончались 4 пожилых пациентки, выздоровели 83 человека, остальные проходят лечение. Среди заболевших 12 детей.
В Иркутской области и Забайкальском крае по 114 случаев заражения.
В России от коронавируса вылечились более 10 тысяч человек
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