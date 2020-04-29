Все граффити на зданиях сперва должны получить одобрение
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова подготовлен проект изменений в правила благоустройства города. Изменения в том числе предполагают установление требований к нанесению граффити на фасады зданий в городе. На сегодня это запрещено.
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- Это одна из нескольких поправок в действующие правила благоустройства, которые призваны улучшить архитектурный облик города, - заявили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города.
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В поправках определена и тематика наносимых граффити. Это темы, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, исторические события, науку, спорт, искусство, выдающихся деятелей. Другая тематика не допускается.
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Нанесение граффити планируется в соответствии с дизайн-проектом, который предварительно должен быть согласован с комитетом по архитектуре и градостроительству.
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Нововведения не коснутся фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия, и выходящих на магистральные улицы общегородского значения.
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Эти изменения уже одобрены на общественных слушаниях. Теперь они должны быть рассмотрены на сессии Улан-Удэнского горсовета. В случае положительного решения, изменения вступят в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в Улан-Удэ прошёл фестиваль граффити «Бурятия в красках». В течение августа профессиональные стрит-арт художники разрисовывают стены на улицах города. В мероприятии участвуют более 30 человек из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Читы, Владивостока, Улан-Батора и Улан-Удэ.
В Улан-Удэ хотят разрешить граффити на зданиях
Общество, Фото:
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