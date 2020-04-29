Педагогов Бурятии приглашают принять участие в онлайн-конкурсе

Работы принимаются до 22 мая



В Улан-Удэ проходит дистанционный практико-методический фестиваль-конкурс «Формула успеха». Цель мероприятия – распространение лучших методик в различных областях творческой деятельности, обобщение практического опыта и мотивация к массовому творчеству. К участию приглашаются педагоги со всей Бурятии.



Работы в виде видеозаписи мастер-классов принимаются по электронной почте до 22 мая. Хронометраж видеоматериалов – не более 10 минут.



Итоги будут подведены с 23 мая по 29 мая. Дистанционное награждение состоится 30-31 мая. Победителям вышлют дипломы, все участники получат поощрительные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

