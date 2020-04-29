Работы принимаются до 22 мая
В Улан-Удэ проходит дистанционный практико-методический фестиваль-конкурс «Формула успеха». Цель мероприятия – распространение лучших методик в различных областях творческой деятельности, обобщение практического опыта и мотивация к массовому творчеству. К участию приглашаются педагоги со всей Бурятии.
Работы в виде видеозаписи мастер-классов принимаются по электронной почте до 22 мая. Хронометраж видеоматериалов – не более 10 минут.
Итоги будут подведены с 23 мая по 29 мая. Дистанционное награждение состоится 30-31 мая. Победителям вышлют дипломы, все участники получат поощрительные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Педагогов Бурятии приглашают принять участие в онлайн-конкурсе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы принимаются до 22 мая
Мероприятия проходят онлайн в Интернете
Опасная обстановка прогнозируется также в столице республики
На ней запечатлён забайкальский снайпер Семён Номоконов
Связано это с проведением ремонта на тепловых сетях
Детский фестиваль красоты и талантов отложили из-за коронавируса
В прокуратуру обратилась ассоциация юристов и специалистов по правам и защите животных
Улицы будут патрулировать полицейские и росгвардейцы
Конечный результат горожане увидят 9 мая
«Земскими учителями» в Бурятии готовы работать жители самых разных регионов
Такое решение принято в связи с продлением нерабочих дней
Пенсионерам следует ездить на дачи только на личном транспорте
Общее число заболевших приближается сотне тысяч человек
Также она передала предметы личной гигиены для пациентов
Теперь в больнице на Модогоева оказывается специализированная медицинская помощь