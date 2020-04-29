В Бурятии проходят онлайн-конкурсы к 9 мая

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители конкурсов получат дипломы и подарочные сертификаты



В Хоринском районе Бурятии объявлены онлайн-конкурсы «Стихи Победы», «Песни Победы», посвящённые 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



Для участия требуется исполнить стихотворение или песню военных лет на русском или бурятском языках. Произведение необходимо записать на видео и разместить в сообществах «Вайбер».



– Пока все находятся дома на карантине, мы решили организовать к празднованию дня Великой Победы районные интернет-конкурсы чтецов и исполнителей. В конкурсе может принять участие каждый житель района без возрастных ограничений. Присылают видео из других районов и даже регионов, но конкурс районный, приходится отказывать в участии. На сегодня у нас более 200 чтецов и 50 исполнителей. Предстоит большая работа, чтобы определить победителей, – рассказал заведующий управления культурой Хоринского района Эрдэм Жамсаранов.



В Вайбер сообществах уже семь тысяч подписчиков. Хоринцы активно голосуют за понравившихся участников и с нетерпением ждут оглашения результатов. Подведение итогов состоится 30 апреля. Победителей конкурсов ждут дипломы и подарочные сертификаты, сообщили в Республиканском центре народного творчества.

