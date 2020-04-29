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Забайкальские волонтёры проводят акции, посвящённые Дню Победы

Забайкальские волонтёры проводят акции, посвящённые Дню Победы
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия проходят онлайн в Интернете

В Забайкальском крае волонтёры культуры активно работают над проведением и сопровождением различных тематических акций, посвящённых Великой Отечественной войне.

Онлайн-акция «Фронтовые письма», сопровождением которой занимаются волонтёры краевой филармонии, уже стартовала в соцсетях. Артисты филармонии прочли строки из фронтовых писем и приглашают всех желающих прикоснуться к этой теме.

Онлайн-конкурс рисунков «Эта Великая Победа» проходит в Интернете совместно с театром кукол. На конкурс принимаются художественные работы на тему войны, выполненные в любой технике.

Конкурсы видеороликов «Наследие памяти» (акция проводится совместно с методическим центром) и «Наследие Победы» запущены волонтёрским движением в соцсетях, где каждый может прочесть литературные произведения о Великой Отечественной войне на любом языке народов России.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры, волонтёры культуры Забайкалья – это инициативные группы добровольцев, которые работают по двум основным направлениям: благоустройство и сохранение объектов культурного наследия и сопровождение, а также организация мероприятий разного направления. Волонтёрство развито в муниципальных образованиях, при учреждениях культуры имеются инициативные творческие группы, которые работают над разработкой собственных акций и проектов. По муниципальным образованиям в крае на сегодняшний день насчитывается около тысячи волонтёров.
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