Опасная обстановка прогнозируется также в столице республики
В Бурятии 29 и 30 апреля, 1 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в 6 районах республики: Селенгинском, Джидинском, Бичурском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Иволгинском, а также в городе Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского ЦГМС – филиала Забайкальского УГМС.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, жаркая погода и ветер может осложнить ситуацию с лесными пожарами. В лесах республики введён особый противопожарный режим.
6 районов Бурятии под угрозой чрезвычайной пожарной опасности
Общество, Фото:
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