В Агинском округе опубликованы уникальные кадры военной кинохроники

Общество, Фото: Агинский национальный музей

На ней запечатлён забайкальский снайпер Семён Номоконов



Научный сотрудник Агинского национального музея Баир Дугаржапов опубликовал на сайте учреждения кадры военной кинохроники 1942 года, на которой запечатлён забайкальский снайпер Семён Номоконов, а также момент похорон его ученика уроженца Могойтуйского района Тогона Санжиева.







- Жительница села Цаган-Ола Могойтуйского района Цыцыгма Цырендашиева в 2015 году привезла мне плёнку похорон Тогона Санжиева, снятую фронтовыми кинодокументалистами у деревни Старая Русса Новгородской области в 1942 году. На записи также запечатлён момент передачи винтовки Санжиева Семёном Номоконовым одному из лучших снайперов полка осетину Борису Канатову. Кадры сделаны на 35-миллиметровую кинопленку в негативе. Я оцифровал её и сохранил уже в позитиве, наложил музыку, шумы выстрелов, голоса людей, – сообщил Баир Дугаржапов.



По его словам, плёнка хранилась в музее села Цаган-Ола. Её происхождение не удалось установить. В начале 1970-х годов, когда приехали однополчане Героя Советского Союза Базара Ринчино, знаменитых снайперов Тогона Санжиева и Семёна Номоконова, один из гостей однополчан узнал себя на записи.



Согласно «Энциклопедии Забайкалья», Санжиев Тогон Санжиевич родился в 1904 году в устье реки Хара-Шибирь, в местности Кункур, ныне село Цаган-Ола Могойтуйского района. Снайпер, ученик прославленного забайкальского снайпера Семёна Номоконова. Уничтожил 186 врагов. Погиб в бою. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени.



Номоконов Семён Данилович – уроженец села Зугалай Могойтуйского района, снайпер, старшина запаса, почётный солдат ЗабВО. Потомственный охотник, из хамниган, с детства жил в тайге, имел прозвище Глаз Коршуна. По официальным данным, уничтожил 369 врагов. Количество убитых фашистов отмечал на трубке, выжигая точки. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), медалями. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

