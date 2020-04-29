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В Бурятии рассказали, как работает контрольно-пропускной пункт

В Бурятии рассказали, как работает контрольно-пропускной пункт
Общество,  Фото:администрация Кабанского района
Въезжающий в Бурятию транспорт досматривают, у водителей и пассажиров измеряют температуру

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов поручил установить посты контроля в граничащих с другими регионами районах.

Один такой контрольно-пропускной пункт появился в селе Выдрино Кабанского района, на границе с Иркутской областью установили контрольно-пропускной пост. О работе пункта рассказали в администрации района.

- Согласно указу главы Бурятии, сотрудники администрации района совместно с правоохранительными органами на границе с Иркутской областью в селе Выдрино организовали пост для проведения мероприятий по измерению температуры тела граждан, въезжающих на территорию республики, выяснению цели их визита и маршрута следования, - сообщили в районной администрации. 



Въезжающий в Бурятию транспорт досматривают, у водителей и пассажиров измеряют температуру тела, ведут учёт всех въезжающих на территорию региона. Также сотрудники ведут дополнительный контроль и перепись людей.

- На постах контроля выявляют граждан с респираторными симптомами, а также граждан, которые получили предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Дежурные уточняют цель визита и место их пребывания в республике, - добавили в администрации Кабанского района.

Информация направляется в управление Роспотребнадзора по республике для организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Также накануне стало известно о том, что подобный пост появится в Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовки.
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