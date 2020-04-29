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Известный бурятский тренер по борьбе отмечает юбилей

Известный бурятский тренер по борьбе отмечает юбилей
Общество,  Фото:страница Вячеслава Дамдинцурунова
Максим Молонов справляет 50-летие

Известный бурятский тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер России Максим Молонов отмечает сегодня, 29 апреля, юбилей. Ему исполнилось 50 лет.

Поздравление тренеру в том числе оставил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

«Поздравляю с 50-летием мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России Молонова Максима Максимовича! Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, реализации всех задуманных планов!» - написал он.

Максим Молонов родился 29 апреля 1970 года в Баргузинском районе Бурятии. Участвовал в составе сборной России по вольной борьбе в чемпионатах Европы и мира. Брал золото чемпионата России в 1997 году и серебро – в 2000. После окончания спортивной карьеры начал работу тренером. В том числе работал за рубежом, в США.

В числе его воспитанников чемпионка Европы 2018 и 2019 годов Стальвира Оршуш.

спорт вольная борьба юбилей
 
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