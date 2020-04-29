Количество палов сухой растительности в республике - 1,7 тысячи случаев
Самым пожароопасным регионом России в этом году по количеству палов сухой растительности пока остаётся Забайкальский край - на его территории уже зарегистрировано более 5,5 тысячи таких возгораний; за ним следует Новосибирская область с 4,7 тысячи возгораний, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Министерство отмечает, что с 1 января 2020 года в России уже выявлено почти 47 тысяч очагов пожаров сухой растительности, что превышает показатель предыдущего года почти на 4 тысячи.
В пятёрку самых пожароопасных регионов страны, кроме Забайкалья и Новосибирской области, также вошли Омская (более 3 тысяч палов), Амурская (2,6 тысячи) области и Красноярский край (почти 1,9 тысячи).
Далее идут Бурятия (1,7 тысячи), Приморский (1,6 тысячи), Алтайский (1,4 тысячи) и Хабаровский (более 1 тысячи) края, говорится в материале РИА Новости.
Бурятия стала шестой в списке самых пожароопасных регионов
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