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Бурятия стала шестой в списке самых пожароопасных регионов

Бурятия стала шестой в списке самых пожароопасных регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Количество палов сухой растительности в республике - 1,7 тысячи случаев

Самым пожароопасным регионом России в этом году по количеству палов сухой растительности пока остаётся Забайкальский край - на его территории уже зарегистрировано более 5,5 тысячи таких возгораний; за ним следует Новосибирская область с 4,7 тысячи возгораний, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Министерство отмечает, что с 1 января 2020 года в России уже выявлено почти 47 тысяч очагов пожаров сухой растительности, что превышает показатель предыдущего года почти на 4 тысячи.

В пятёрку самых пожароопасных регионов страны, кроме Забайкалья и Новосибирской области, также вошли Омская (более 3 тысяч палов), Амурская (2,6 тысячи) области и Красноярский край (почти 1,9 тысячи).

Далее идут Бурятия (1,7 тысячи), Приморский (1,6 тысячи), Алтайский (1,4 тысячи) и Хабаровский (более 1 тысячи) края, говорится в материале РИА Новости.

лесные пожары
 
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