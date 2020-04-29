В Забайкалье военные вертолёты мониторят пожары

Экипажи вертолётов охватывают территорию в 200 квадратных километров



Экипажи вертолётов армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) Ми-8 АМТШ совершают мониторинговые полёты пожароопасных территорий в Забайкальском крае, охватывая территорию в 200 квадратных километров.



Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба ВВО и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.



Подразделения инженерных войск проводят активную работу по опашке пожароопасных территорий. В надлежащем состоянии поддерживаются противопожарные полосы безопасности вокруг военных объектов.



Экипажи вертолётов Ми-8АМШТ находятся в состоянии повышенной готовности к выполнению мероприятий мониторинга и при необходимости тушения очагов пожара с использованием водосливных устройств (ВСУ-5А), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

