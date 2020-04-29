В конкурсе приняли участие 14 команд из 12 войсковых частей Восточного военного округа
В школе поваров Восточного военного округа (ВВО) в Чите завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей «Полевая кухня».
В конкурсе приняли участие 14 команд из 12 войсковых частей округа. Всего участвовали в конкурсе 60 военнослужащих, в их числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях минобороны России.
Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту в стационарных условиях, а также по установленному меню в полевых условиях.
Специалисты по хлебопечению демонстрировали своё мастерство в полевых условиях, на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.
Судейская коллегия и независимые эксперты от гражданских организаций общепита оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.
Кроме приготовления пищи, младшие специалисты и начальники продовольственных служб соединений (объединений) выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АКС-74 и пистолета ПМ.
Победителем в общекомандном зачёте по итогам окружного этапа конкурса «Полевая кухня» стала команда общевойсковой армии из Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные повара из Бурятии готовят лучше всех в округе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Помощь оказали семьям со школьниками
Глава Бурятии рассказал о планах после 11 мая и возможном вводе пропусков
В обоих регионах по 114 случаев заражения
Митрополит Савватий хочет «наверстать упущенное»
Обсерватор в Центре восточной медицины работает уже неделю
Военные восстановили забор и убрались на участке ветерана
Верблюд прижился в лесу возле посёлка Светлый
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина ранее уже был осуждён за аналогичное преступление
Возбуждено уголовное дело
Продукция будет включена в рацион питания осуждённых
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 29 апреля
Воздух прогреется до +28 градусов
Общество, 28.04.2020
В музее истории Бурятии состоится выставка «Великая Победа», в музее Сампилова – персональная выставка Г.Н. Москалёва
Общество, 28.04.2020
Она присуждается за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия