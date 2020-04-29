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Военные повара из Бурятии готовят лучше всех в округе

Военные повара из Бурятии готовят лучше всех в округе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В конкурсе приняли участие 14 команд из 12 войсковых частей Восточного военного округа

В школе поваров Восточного военного округа (ВВО) в Чите завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей «Полевая кухня».

В конкурсе приняли участие 14 команд из 12 войсковых частей округа. Всего участвовали в конкурсе 60 военнослужащих, в их числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях минобороны России.

Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту в стационарных условиях, а также по установленному меню в полевых условиях.

Специалисты по хлебопечению демонстрировали своё мастерство в полевых условиях, на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Судейская коллегия и независимые эксперты от гражданских организаций общепита оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Кроме приготовления пищи, младшие специалисты и начальники продовольственных служб соединений (объединений) выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АКС-74 и пистолета ПМ.

Победителем в общекомандном зачёте по итогам окружного этапа конкурса «Полевая кухня» стала команда общевойсковой армии из Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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