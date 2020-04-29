Помощь оказали семьям со школьниками
Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте закупили продукты первой необходимости для нуждающихся семей города.
Транспортные полицейские решили помочь семьям, которые находятся на самоизоляции, школьникам, которые находятся дома и обучаются дистанционно, и родителям, которые не могут выйти на данный момент на работу.
Продуктовые наборы вручили 10 семьям Железнодорожного района и ещё 10 продуктовых наборов передали школе 15 Улан-Удэ, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ транспортные полицейские вручили продукты нуждающимся
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