В Улан-Удэ транспортные полицейские вручили продукты нуждающимся

Помощь оказали семьям со школьниками



Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте закупили продукты первой необходимости для нуждающихся семей города.



Транспортные полицейские решили помочь семьям, которые находятся на самоизоляции, школьникам, которые находятся дома и обучаются дистанционно, и родителям, которые не могут выйти на данный момент на работу.



Продуктовые наборы вручили 10 семьям Железнодорожного района и ещё 10 продуктовых наборов передали школе 15 Улан-Удэ, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

