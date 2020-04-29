 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Апреля

28 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ транспортные полицейские вручили продукты нуждающимся

В Улан-Удэ транспортные полицейские вручили продукты нуждающимся
Общество, 
Помощь оказали семьям со школьниками

Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте закупили продукты первой необходимости для нуждающихся семей города.

Транспортные полицейские решили помочь семьям, которые находятся на самоизоляции, школьникам, которые находятся дома и обучаются дистанционно, и родителям, которые не могут выйти на данный момент на работу.

Продуктовые наборы вручили 10 семьям Железнодорожного района и ещё 10 продуктовых наборов передали школе 15 Улан-Удэ, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция продукты коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии могут появиться цифровые пропуска для выхода из дома
В Бурятии могут появиться цифровые пропуска для выхода из дома
Общество, 29.04.2020
Глава Бурятии рассказал о планах после 11 мая и возможном вводе пропусков
Бурятский митрополит поделился, куда отправится после пандемии коронавируса
Бурятский митрополит поделился, куда отправится после пандемии коронавируса
Общество, 29.04.2020
Митрополит Савватий хочет «наверстать упущенное»
В Бурятии в одном из обсерваторов устраивают фитотерапию
В Бурятии в одном из обсерваторов устраивают фитотерапию
Общество, 29.04.2020
Обсерватор в Центре восточной медицины работает уже неделю  
В Бурятии военные поставили забор ветерану Великой Отечественной
В Бурятии военные поставили забор ветерану Великой Отечественной
Общество, 29.04.2020
Военные восстановили забор и убрались на участке ветерана
Улан-удэнский лесничий рассказал, как встретил в лесу верблюда
Улан-удэнский лесничий рассказал, как встретил в лесу верблюда
Общество, 29.04.2020
Верблюд прижился в лесу возле посёлка Светлый
В Бурятии «чёрный лесоруб» срубил деревья для постройки зимовья
В Бурятии «чёрный лесоруб» срубил деревья для постройки зимовья
Общество, 29.04.2020
Мужчина ранее уже был осуждён за аналогичное преступление
В улан-удэнской колонии собрали первый урожай зелени
В улан-удэнской колонии собрали первый урожай зелени
Общество, 29.04.2020
Продукция будет включена в рацион питания осуждённых
В Улан-Удэ трамваи придётся ждать до получаса
В Улан-Удэ трамваи придётся ждать до получаса
Общество, 29.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 29 апреля
В Бурятии сегодня летняя погода
В Бурятии сегодня летняя погода
Общество, 29.04.2020
Воздух прогреется до +28 градусов
В Улан-Удэ пройдут выставки, посвящённые Героям Советского Союза
В Улан-Удэ пройдут выставки, посвящённые Героям Советского Союза
Общество, 28.04.2020
В музее истории Бурятии состоится выставка «Великая Победа», в музее Сампилова – персональная выставка Г.Н. Москалёва
Жители Бурятии могут претендовать на нацпремию «Семейная реликвия»
Жители Бурятии могут претендовать на нацпремию «Семейная реликвия»
Общество, 28.04.2020
Она присуждается за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^