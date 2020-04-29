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В Бурятии могут появиться цифровые пропуска для выхода из дома

В Бурятии могут появиться цифровые пропуска для выхода из дома
Общество, 
Глава Бурятии рассказал о планах после 11 мая и возможном вводе пропусков

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов продлил нерабочие дни до 11 мая. Он сообщил, что жителям республики можно будет ездить на дачи. Кроме того, после 30 апреля откроются парикмахерские, садоводческие магазины и магазины стройматериалов.

Алексей Цыденов рассказал, что после 11 мая ограничительные меры полностью не снимут.

- Не будет единовременного полного снятия ограничений. Есть план по видам деятельности, которые будут дополнительно открываться. Режим будет сохраняться, но существенно облегчаться, всё зависит от ситуации с коронавирусом. Если ситуация будет негативно развиваться, то ограничения будут сохранены, - заявил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии прокомментировал возможность введения в республике цифровых пропусков, которые уже запущены в нескольких регионах страны.

- Мы изучаем такую возможность с минкомсвязи – техническая возможность вводить эти пропуска прямо сегодня у нас есть. Система электронных пропусков в первую очередь нужна для контроля бытовых выходов, вроде похода в магазин. Мы смотрим на развитие ситуации, если потребуется, то введем пропуска для выхода из дома по бытовым целям, - объяснил Алексей Цыденов.

В Бурятии на 8 часов утра 29 апреля зарегистрирован 271 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019. Сегодня умерла 90-летняя пациентка, заражённая коронавирусом. Эта смерть стала четвёртой среди пациентов с COVID-2019. 
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