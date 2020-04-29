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В Бурятии в одном из обсерваторов устраивают фитотерапию

В Бурятии в одном из обсерваторов устраивают фитотерапию
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Обсерватор в Центре восточной медицины работает уже неделю

В Центре восточной медицины на Верхней Берёзовке вот уже неделю работает обсерватор для контактных лиц по коронавирусу и тех, кто не может обеспечить карантин дома.

В отдельно стоящем здании на 35 мест помещены 26 человек, направленных по предписанию санитарных врачей. За состоянием здоровья изолированных наблюдают пять сотрудников клиники, есть уже случаи выявления инфицированных больных, которых направили в специализированные лечебные учреждения. Об этом сообщают в пресс-службе минздрава Бурятии.

Для пациентов организовано пятиразовое питание, созданы все условия для комфортного прохождения этого периода. Так, в каждой палате есть спутниковое телевидение, WI-FI, отдельный санузел.

Отзывы и пожелания находящихся на обсервации ежедневно поступают в общий чат, созданный специально для обратной связи. Изоляция в стенах Центра восточной медицины отличается тем, что здесь применяется иммуномодулирующая фитотерапия на основе рецептов тибетской медицины, т.е. всем пациентам завариваются различные фитосборы и чаи, например, имбирный чай и витаминный, которые производит собственная аптека.

В случае увеличения числа инфицированных и контактировавших с ним лиц в Бурятии, Центр восточной медицины откроет ещё пункты временного нахождения пациентов: основной корпус на Верхней Березовке на 75 мест, переоборудован гостевой дом «Оранж Хаус» на 36 мест. Все здания подготовлены сотрудниками Центра в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

- Мы работаем ради вас и готовы сделать всё зависящее от нас в борьбе с эпидемией коронавируса. Желаем всем беречь здоровье и жизнь близких, ведь это самое ценное, что у нас есть! Вместе мы сможем быстрее победить эпидемию и вернуться к прежней жизни! – прокомментировал Баир Тугдумов, главный врач Центра восточной медицины.

На сегодня в Улан-Удэ организовано четыре обсерватора: в геронтологическом отделении госпиталя ветеранов войн на 37 мест, в Центре восточной медицины (на Верхней Берёзовке) на 35 мест и на курорте «Горячинск» на 35 мест, в РК «Здоровье» - на 64 места, в гостевом доме «Оранж Хаус» на 36 мест.  О том, как организовывали последний обсерватор, недавно рассказывала отельер Дарима Матханова

Также стоит задача открытия дополнительных обсерваторов на базе «Байкалкурорта» после согласования с управлением Роспотребнадзора по Бурятии.
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