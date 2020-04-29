В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Советском районе Улан-Удэ организации, осуществляющие деятельность в сфере лесопользования, нарушали закон в области охраны окружающей среды.
По закону объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учёт.
Проверкой установлено, что один из таких объектов – пункт приёма и отгрузки древесины, расположенный в городе, на учёт не поставлен.
- Прокурор района вынес постановление о привлечении хозяйствующего субъекта к административной ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», на виновное лицо наложен штраф, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После прокурорского вмешательства пункт приёма и отгрузки древесины поставлен на государственный учёт.
Пункт приёма и отгрузки древесины в Улан-Удэ работал с нарушением
Общество, Фото:
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