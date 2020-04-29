В Бурятии «чёрный лесоруб» срубил деревья для постройки зимовья

Мужчина ранее уже был осуждён за аналогичное преступление
23 апреля в ходе профилактического рейда сотрудников лесхоза и полицейских в лесном массиве Заиграевского лесничества при раскряжёвке задержан 30-летний житель района. Злоумышленник без разрешительных документов спилил более 11 кубометров сосен. Ущерб оценивается на сумму около 66 тысяч рублей.
По словам подозреваемого, из срубленных деревьев он планировал построить на своём участке зимовье.
Ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был условно осуждён. Но должных выводов не сделал, сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.
С места происшествия изъяты заготовленный лес, бензопила. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение ограничений пребывания граждан в лесах, введённых приказом РАЛХ от 16 апреля 2020 года.
Мужчина ранее уже был осуждён за аналогичное преступление
Возбуждено уголовное дело
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