В Бурятии опекун потратила на себя деньги приёмной дочери

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Прокуратурой Мухоршибирского района Бурятии выявлен факт незаконного снятия со счёта и использования приёмным родителем денежных средств опекаемой.



Установлено, что жительница села Галтай Мухоршибирского района, злоупотребив доверием подопечной, в марте 2019 года сняла с её счёта 300 тысяч рублей и использовала их в личных целях.



- В соответствии с договором о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью, опекун обязан использовать денежные средства, принадлежащие несовершеннолетней, только в интересах подопечной, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится предварительное расследование.

