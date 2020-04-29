Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой Мухоршибирского района Бурятии выявлен факт незаконного снятия со счёта и использования приёмным родителем денежных средств опекаемой.
Установлено, что жительница села Галтай Мухоршибирского района, злоупотребив доверием подопечной, в марте 2019 года сняла с её счёта 300 тысяч рублей и использовала их в личных целях.
- В соответствии с договором о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью, опекун обязан использовать денежные средства, принадлежащие несовершеннолетней, только в интересах подопечной, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится предварительное расследование.
В Бурятии опекун потратила на себя деньги приёмной дочери
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