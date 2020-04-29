В Улан-Удэ трамваи придётся ждать до получаса

Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 29 апреля
Комитет по транспорту администрации сообщил график движения общественного транспорта на 29 апреля.
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МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 27 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.
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По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренний и вечерний час «пик»:
- в 7:12 отправление с конечной остановки в мкрн Мелькомбинат;
- в 7:51 отправление с конечной остановки в мкрн Шишковка;
- в 17:15 отправление с конечной остановки в мкрн Шишковка.
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МУП «Городские маршруты»: движение 15 автобусов по маршрутам № 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К - по графику рабочего дня.
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По маршруту № 12 сообщением «мкрн Восточный - мкрн Матросова» добавлены два дополнительных рейса в 6:50 и 7:25.
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На маршрут № 3 дополнительно выйдут два автобуса МУП «Городские маршруты». Отправление автобусов из мкрн Восточный в 7:10 и 7:20.
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Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 10-25 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.
- по маршруту № 28 отправление автобуса в 6:30, 7:30 с Первого поля, 6:30, 7:30 из мкрн Сокол.
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Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена.
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Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.
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По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.
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В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
В Улан-Удэ трамваи придётся ждать до получаса
Общество, Фото:
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