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В улан-удэнской колонии собрали первый урожай зелени

В улан-удэнской колонии собрали первый урожай зелени
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Продукция будет включена в рацион питания осуждённых

В теплице, расположенной на территории колонии-поселения № 3 УФСИН России по Бурятии, получили первый урожай редиса, салата, лука и укропа. Зелень и овощи были высажены в феврале, на площади 190 квадратных метров.

- В закрытом грунте растения реже поражаются вредителями, при желании процесс выращивания можно сделать бесперебойным, собирая свежие плоды в течение всего года. Чтобы добиться успеха, важно выбрать правильные виды и сорта овощей, следить за поливом и качеством почвы, - рассказывают сотрудники КП-3.

Теплицы обеспечивают полезную занятость осуждённых, содержащихся в учреждении. Это позволяет им своевременно выплачивать материальный ущерб от совершённых ими преступлений.

В пресс-службе республиканского УФСИН отмечают, что продукция, выращенная на тепличном хозяйстве учреждения, пользуется хорошим спросом у потребителей и будет включена в рацион питания осуждённых.
УФСИН
 
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