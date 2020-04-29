Продукция будет включена в рацион питания осуждённых
В теплице, расположенной на территории колонии-поселения № 3 УФСИН России по Бурятии, получили первый урожай редиса, салата, лука и укропа. Зелень и овощи были высажены в феврале, на площади 190 квадратных метров.
- В закрытом грунте растения реже поражаются вредителями, при желании процесс выращивания можно сделать бесперебойным, собирая свежие плоды в течение всего года. Чтобы добиться успеха, важно выбрать правильные виды и сорта овощей, следить за поливом и качеством почвы, - рассказывают сотрудники КП-3.
Теплицы обеспечивают полезную занятость осуждённых, содержащихся в учреждении. Это позволяет им своевременно выплачивать материальный ущерб от совершённых ими преступлений.
В пресс-службе республиканского УФСИН отмечают, что продукция, выращенная на тепличном хозяйстве учреждения, пользуется хорошим спросом у потребителей и будет включена в рацион питания осуждённых.
В улан-удэнской колонии собрали первый урожай зелени
Общество, Фото:
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