Жители Бурятии сообщают о нарушителях изоляции

Также люди жалуются на гуляющих без масок соседей



С 24 марта в Бурятии начала работу горячая линия «112» по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. За это время на сегодня поступило 39 577 обращений.



Наиболее частые обращения поступают по линии министерства здравоохранения. Это, к примеру, подозрения на коронавирус или сообщения о контактах с людьми, у которых имеется подозрение на коронавирусную инфекцию и заболевшими.



С людьми, которым требуется психологическая помощь, работает диспетчер-психолог. При необходимости в условиях сильной загруженности звонок переводится на психолога Центра диагностики и консультирования Улан-Удэ, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



- Поступают обращения по нарушениям карантинных мер. К примеру, поступали сообщения о работе магазинов, где наблюдалось скопление граждан без масок. Поступали сообщения с жалобами на соседей, находящихся на общей территории (подъезд), без масок. Также поступали жалобы на людей во дворах, также находившихся без масок, - уточнили в агентстве.



Поступают и звонки о нарушении режима самоизоляции. Впрочем, их число в последнее время уменьшается.



Информация о нарушении режима самоизоляции передаётся мобильным группам, которые уполномочены на составление протоколов.



Также поступали сообщения с жалобами на управляющие компании: люди жаловались либо на отсутствие мер по дезинфекции подъездов, либо, наоборот, на их избыток.



В условиях самоизоляции обработка экстренных вызовов, поступающих от граждан, службой «112» ведётся в прежнем режиме.

