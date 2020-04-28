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Театр «Байкал» устроит онлайн «Феерию танца»

Театр «Байкал» устроит онлайн «Феерию танца»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Артисты проведут концерт в честь международного дня танца

Ежегодно артисты театра песни и танца «Байкал» отмечают свой профессиональный праздник концертом «Феерия танца», в котором они представляют абсолютно разные образы и стили. В этом году традиция продолжится, но уже в онлайн-формате. В часовом концерте зрители буквально зайдут в гости к танцорам и увидят их постановки в домашних условиях.

- «Феерия танца» - это уникальный проект, у которого нет аналогов в нашем репертуаре. Задача проекта – представить зрителям универсальность танцоров, отказаться от привычных рамок, показать весь спектр эмоций и артистизма и дать свободу проявления. Уникальность проекта, так же, заключается в том, что артисты сами придумывают и режиссируют номера. Сейчас, особо интересно посмотреть, что они придумали, находясь дома, - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».

Запись концерта станет доступна 29 апреля в 20:00 на страницах театра в Instagram, YouTube, Facebook и Вконтакте, сообщают в пресс-службе минкульта Бурятии.

Возрастное ограничение 6+ 
театр "Байкал" концерт
 
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