В Иркутской больнице проверят условия пребывания пациентов на карантине

Врио губернатора поручил это региональным Роспотребнадзору и Минздраву
В Иркутской области условия пребывания пациентов на карантине в ГКБ №9 проверят специалисты. Карантинные меры в лечебном учреждении продлятся до 10 мая. Врачи должны убедиться, что все пациенты здоровы и не опасны для общества. Об этом стало известно сегодня, 28 апреля, во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Иркутской области.
- В социальных сетях вызвало резонанс сообщение одной из пациенток больницы №9. Человек был направлен в лечебное учреждение в начале апреля со своим заболеванием. В больнице выявили коронавирус, всех поместили на карантин на 14 дней. Но когда прошли почти две недели, в медучреждении выявили ещё один случай коронавирусной инфекции. Людей вновь оставили на двухнедельный карантин. Всех пациентов протестировали. Анализы на COVID у них отрицательные, но медики должны провести дополнительные обследования, чтобы не осталось никаких сомнений. После этого будет рассмотрен вопрос о возможности отпустить некоторых пациентов на основании медицинских показаний на самоизоляцию в домашних условиях. Пока же считаю целесообразным подключить к работе с пациентами психолога, - заявил врио губернатора Игорь Кобзев.
Как рассказала ведущий психолог ГУ МЧС России по Иркутской области Оксана Серазтдинова, их ведомство готово в дистанционной форме консультировать пациентов в случае необходимости. Также Игорь Кобзев поручил региональному Роспотребнадзору и министерству здравоохранения Иркутской области проверить условия содержания пациентов в ГКБ №9.
В Иркутской области за всё время было выявлено 104 случая коронавирусной инфекции, 33 пациента выздоровели, четверо скончались. Сейчас на лечении в медучреждениях Приангарья находятся 66 пациентов, один в Забайкальском крае. За минувшие сутки выявлено трое вновь заразившихся. Двое из них прибыли из неблагополучных по коронавирусу территорий России. Показатель на 100 тысяч населения региона составляет 4,3. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской больнице проверят условия пребывания пациентов на карантине
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