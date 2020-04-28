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На огороде в Бурятии нашли краснокнижного паука

На огороде в Бурятии нашли краснокнижного паука
Общество,  Фото:anonim__03
Толстоголовка занесена в Красную книгу Рязанской области

Жители Бурятии обнаружили у себя в огороде паука, занесённого в Красную книгу Рязанской области - чёрный эрезус, или чёрная толстоголовка.

- Распространён в Палеарктическом регионе, от Испании до Центральной Азии и Новосибирской области. Занесён в красную книгу Рязанской области в категории редких видов. А теперь он в Сотниково у нас в огороде, - удивлённо написал подписчик паблика Аноним 03.



В комментариях пользователи Сети выразили неоднозначные впечатления по поводу необычной находки. Кто-то предположил, что паук сбежал от заводчика пауков, кто-то признался, что он имеет привлекательный вид, другие попросту испугались находки.

«Красивый», «Сбежал от хозяев (кто-то взращивал)», «Какой хорошенький», «Я бы умерла на месте от страха, если встретила бы такого на пути», «Я в прошлом году его видела, когда по грибы в лес ходили. В Сотниково», «Уххх, страшновато...», «С дальнобойщиками автостопом приехал, наверное))», «Здоровый какой».

В Красной книге Рязанской области подробно расписано описание и места обитания этих пауков. Самка довольно крупная, длина тела 8-18 мм, тело компактное, округлое, плотно сбитое, с короткими толстыми ногами. Головогрудь заметно вздута, что отражено в одном из русских названий паука — «толстоголовка». Окраска бархатисто-чёрная, с вкраплениями мелких светлых волосков.

Самец имеет размер до 6-8 мм, также компактного телосложения. Окраска исключительно яркая. На чёрном фоне головогруди и ног разбросаны редкие светлые волоски, на ногах они образуют белые узкие кольца. Округлое брюшко сверху ярко-красное, с четырьмя чёрными пятнами, что напоминает внешне пуговицу. Низ и бока брюшка чёрные. Окраска самцов отражена в другом русском названии — «паук-божья коровка». На задних двух парах ног также местами может присутствовать красный цвет.

Чёрный эрезус тяготеет к зоне степей и пустынь. Южная и средняя Европа, Россия, Средняя Азия. На европейской части России распространён к северу до Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Самарской областей. Первая находка самца этого вида в Рязанской области отмечена в сентябре 2004 года на насыпи старой узкоколейки в районе между сёлами Передельцы и Криуша (граница Рязанского и Клепиковского р-нов).

Также этот вид был встречен на территории Окского заповедника в 2008 году вблизи к. Ерус в сосняке на опушке (один самец). Рязанская область находится на крайней северной границе распространения вида.

Ювенильные особи живут под камнями и в прочих подобных убежищах, взрослые самки, как правило, в норках. От норок по поверхности почвы расстилается небольшая сигнальная сеть в виде полога. Предпочитают солнечные, сухие места. Половозрелые самцы ведут бродячий образ жизни, встречаются обычно в августе. Пауки приспособлены к питанию жуками.
насекомые пауки
 
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