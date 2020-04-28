Жители Бурятии могут претендовать на нацпремию «Семейная реликвия»

Она присуждается за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия
15 апреля в третий раз стартовала национальная премия за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
Премия присуждается по девяти номинациям и вручается гражданам, семьям, НКО, учреждениям образования и культуры, СМИ, представителям социально-ответственного бизнеса за работу по сохранению исторической памяти, формирования национальной идентичности, укреплению института семьи и повышению её роли в нравственном и патриотическом воспитании молодёжи.
В этом году национальная премия «Семейная реликвия 2020» к своим восьми номинациям («Помним. Гордимся. Храним», «Хранители времён», «За вклад в развитие семейной культуры», «Общественная поддержка семейным духовным ценностям», «Семья в культуре и искусстве», «Моя родословная», «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации», «Семейные ценности и корпоративная культура») добавила девятую: «Наша Победа 75».
Заявки от номинантов высылаются по электронной почте в адрес комитета по присуждению Национальной Премии с 16 мая по 31 июля. Полная информация содержится в положении, опубликованном на официальном сайте премии (www.relikvija.ru).
В 2018 и 2019 годах лауреатами премии стали 70 граждан, творческих коллективов и некоммерческих организаций из 36 субъектов Российской Федерации.
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