Жители Бурятии могут претендовать на нацпремию «Семейная реликвия»

Она присуждается за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия



15 апреля в третий раз стартовала национальная премия за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.



Премия присуждается по девяти номинациям и вручается гражданам, семьям, НКО, учреждениям образования и культуры, СМИ, представителям социально-ответственного бизнеса за работу по сохранению исторической памяти, формирования национальной идентичности, укреплению института семьи и повышению её роли в нравственном и патриотическом воспитании молодёжи.



В этом году национальная премия «Семейная реликвия 2020» к своим восьми номинациям («Помним. Гордимся. Храним», «Хранители времён», «За вклад в развитие семейной культуры», «Общественная поддержка семейным духовным ценностям», «Семья в культуре и искусстве», «Моя родословная», «Семейные духовные ценности в средствах массовой информации», «Семейные ценности и корпоративная культура») добавила девятую: «Наша Победа 75».



Заявки от номинантов высылаются по электронной почте в адрес комитета по присуждению Национальной Премии с 16 мая по 31 июля. Полная информация содержится в положении, опубликованном на официальном сайте премии (www.relikvija.ru).



В 2018 и 2019 годах лауреатами премии стали 70 граждан, творческих коллективов и некоммерческих организаций из 36 субъектов Российской Федерации.

