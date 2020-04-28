 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Апреля

27 Апреля

Популярное

В Агинском округе реализуется проект «Возвращение к истокам»

В Агинском округе реализуется проект «Возвращение к истокам»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках проекта пройдут онлайн-курсы, мастер-классы, выставка и конкурс

Проект Агинской буддийской академии «Возвращение к истокам» стал победителем первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов. Проект направлен на сохранение и популяризацию бурятской культуры, народного творчества, увеличение количества детей и молодёжи, владеющих бурятским языком, письменностью и основами народных ремёсел.

В рамках проекта предусмотрены:
- Краткосрочные онлайн-курсы для желающих освоить старомонгольскую письменность в двух группах – буддийской академии и национального музея;
- Онлайн мастер-классы «Буряад зураг», «Сомпи», «Уран гартан» и практические занятия по изготовлению детской зимней одежды на базе национального музея;
- Краткосрочные онлайн-курсы по бурятскому языку в двух целевых группах детей и родителей, не владеющих родным бурятским языком;
- Выставка образцов работ по каллиграфии старомонгольской письменности, изделий декоративно-прикладного искусства, традиционных ремёсел;
- Конкурс по бурятскому языку на знание пословиц и поговорок, благопожеланий «Уреэл» среди слушателей курсов.

Срок реализации проекта: до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
проект национальная культура бурятский язык Агинский Бурятский округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Селенгинске опять ограничат движение через переезд
В Селенгинске опять ограничат движение через переезд
Общество, 28.04.2020
Ночью 29 и 30 апреля там будут проводиться ремонтные работы
В Агинском округе реализуется проект «Возвращение к истокам»
В Агинском округе реализуется проект «Возвращение к истокам»
Общество, 28.04.2020
В рамках проекта пройдут онлайн-курсы, мастер-классы, выставка и конкурс
В Иркутске начали вручать сертификаты на жильё молодым семьям
В Иркутске начали вручать сертификаты на жильё молодым семьям
Общество, 28.04.2020
Счастливчиками станут более 60 молодых семей
В Бурятии безработные семьи с детьми получат соцподдержку
В Бурятии безработные семьи с детьми получат соцподдержку
Общество, 28.04.2020
Они смогут получить адресные пособия и выплаты без учёта дохода за прошлый период
Забайкалье приглашает принять участие в конкурсе «Мой дедушка герой!»
Забайкалье приглашает принять участие в конкурсе «Мой дедушка герой!»
Общество, 28.04.2020
В дистанционном фестивале творчества могут участвовать дети из других регионов и стран
Ангарск выплатит 100 тысяч за помощь в выявлении поджигателей леса
Ангарск выплатит 100 тысяч за помощь в выявлении поджигателей леса
Общество, 28.04.2020
Для получения вознаграждения надо предоставить фото или видео, подтверждающие факт нарушения
В 10 поселениях Агинского округа начинается благоустройство территорий
В 10 поселениях Агинского округа начинается благоустройство территорий
Общество, 28.04.2020
Для реализации проектов будет привлечено порядка 11 миллионов рублей
Истребители, покраска танка, портреты Героев: Улан-Удэ готовится к 75-летию Победы
Истребители, покраска танка, портреты Героев: Улан-Удэ готовится к 75-летию Победы
Общество, 28.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко о подготовке столицы республики к 9 мая
Жители Бурятии сообщают о нарушителях изоляции
Жители Бурятии сообщают о нарушителях изоляции
Общество, 28.04.2020
Также люди жалуются на гуляющих без масок соседей
Театр «Байкал» устроит онлайн «Феерию танца»
Театр «Байкал» устроит онлайн «Феерию танца»
Общество, 28.04.2020
Артисты проведут концерт в честь международного дня танца
В Родительский день на кладбище в Улан-Удэ почти никого нет
В Родительский день на кладбище в Улан-Удэ почти никого нет
Общество, 28.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с очень непривычного Родительского дня
Ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ завершат в начале мая
Ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ завершат в начале мая
Общество, 28.04.2020
После этого начнут приводить в порядок автомобильные переезды
На огороде в Бурятии нашли краснокнижного паука
На огороде в Бурятии нашли краснокнижного паука
Общество, 28.04.2020
Толстоголовка занесена в Красную книгу Рязанской области
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Бурятии
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Бурятии
Общество, 28.04.2020
В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдёт в новом формате

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^