В рамках проекта пройдут онлайн-курсы, мастер-классы, выставка и конкурс
Проект Агинской буддийской академии «Возвращение к истокам» стал победителем первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов. Проект направлен на сохранение и популяризацию бурятской культуры, народного творчества, увеличение количества детей и молодёжи, владеющих бурятским языком, письменностью и основами народных ремёсел.
В рамках проекта предусмотрены:
- Краткосрочные онлайн-курсы для желающих освоить старомонгольскую письменность в двух группах – буддийской академии и национального музея;
- Онлайн мастер-классы «Буряад зураг», «Сомпи», «Уран гартан» и практические занятия по изготовлению детской зимней одежды на базе национального музея;
- Краткосрочные онлайн-курсы по бурятскому языку в двух целевых группах детей и родителей, не владеющих родным бурятским языком;
- Выставка образцов работ по каллиграфии старомонгольской письменности, изделий декоративно-прикладного искусства, традиционных ремёсел;
- Конкурс по бурятскому языку на знание пословиц и поговорок, благопожеланий «Уреэл» среди слушателей курсов.
Срок реализации проекта: до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
В Агинском округе реализуется проект «Возвращение к истокам»
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