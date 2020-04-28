Лечение в районных больницах будут проходить пациенты с лёгкой формой коронавируса
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в настоящий момент в межрайонных центрах республики подготовлены ковидные койки.
Так, жители районов, болеющие лёгкой формой коронавируса, будут проходить лечение в районных больницах. А пациенты с тяжёлой формой будут направляться в инфекционную больницу и республиканскую больницу им. Семашко.
- Например, для кижингинцев есть ковидные койки в Хоринском районе, для Северо-Байкальского района – в городе Северобайкальск. Учитывалось, что ковидные койки должны быть обязательно в отдельно стоящем здании инфекционного отделения больницы. Все необходимые требования выполнены, - заявила Евгения Лудупова.
Так, ковидные койки есть в центральных районных больницах в Заиграево, Кабанске, Гусиноозёрске, Хоринске, в Баунтовском районе, в Муйском районе, и в городе Северобайкальске. Кроме того, в Северобайкальске больница «РЖД-Медицина» также принимает участие в оказании помощи местным жителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в настоящий момент организовано пять обсерваторов в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. В разгар COVID-19 туда будут отправлять приезжающих из-за границы и других регионов страны, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Кроме того, по словам Евгении Лудуповой, именно там будут проживать медики. Сейчас насчитывается более 150 медиков, которые должны будут пробыть в изоляции 14 дней после «последнего больного».
В районных центрах в Бурятии подготовили ковидные койки для больных
Общество, Фото:
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