В Иркутске начали вручать сертификаты на жильё молодым семьям

Счастливчиками станут более 60 молодых семей



До конца года более 60 молодых семей Иркутска получат сертификаты на жильё. Об этом вице-мэру, временно исполняющему полномочия главы администрации города Иркутска Руслану Болотову рассказала начальник департамента жилищной политики Елена Пешкова. Социальные выплаты будут предоставлены молодым семьям в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В настоящий момент документы на выдачу сертификатов подготовлены для первых 42 семей, часть из них уже получили свидетельства.



– Поддержка молодёжи, в том числе улучшение жилищных условий, является одним из приоритетов нашей работы. В рамках госпрограммы молодые семьи получают адресную помощь для приобретения жилья, его строительства или на погашение ипотечного долга, – отметил вице-мэр Руслан Болотов.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, государственная программа реализуется на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В бюджете Иркутска на эти цели в текущем году предусмотрено более 42 млн рублей.



Участниками программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» могут стать семьи, которые нуждаются в жилье, являются платежеспособными, при этом оба супруга имеют российское гражданство и их возраст не превышает 35 лет. Сумма сертификата составляет 40% от расчётной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи участники программы смогут получить от 600 тысяч до более миллиона рублей.

