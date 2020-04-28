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В Бурятии безработные семьи с детьми получат соцподдержку

В Бурятии безработные семьи с детьми получат соцподдержку
Общество,  Фото:pixabay.com
Они смогут получить адресные пособия и выплаты без учёта дохода за прошлый период

В Бурятии при подсчёте доходов семей, претендующих на поддержку, из общей суммы будет исключена зарплата родителей, полученная до их официального признания безработными. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

Для этого министерством социальной защиты населения республики разработан соответствующий нормативный документ. За основу принят федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

- Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает при назначении мер социальной поддержки семьям с безработными не учитывать их доход за прошлый период. Указанные меры будут носить временный характер и применяться до 31 декабря 2020 года включительно. То есть сейчас в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. В этом случае учёт дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье претендовать на получение государственной поддержки, – раскрывает суть документа министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. – Закон, внесённый правительством РФ, предлагает при начислении социальных выплат исключить из доходов семьи доходы безработных граждан от трудовой деятельности, полученные за прошлый период. Отмечу, реализация документа будет способствовать более адресному предоставлению социальной поддержки.

Иначе говоря, новые правила исчисления доходов предоставят возможность семьям с детьми, оказавшимся в затруднительном материальном положении из-за временной потери работы, получить адресные пособия и выплаты, без учёта уровня дохода семьи, в том числе:
- ежемесячное пособие на ребёнка;
- ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей;
- компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия;
- компенсацию расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения малоимущим семьям с детьми.
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