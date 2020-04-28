В дистанционном фестивале творчества могут участвовать дети из других регионов и стран
В Забайкальском крае проходит дистанционный конкурс-фестиваль детского творчества «Мой дедушка герой!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проводится в рамках масштабного патриотического проекта «Святая к Родине любовь», который каждый год собирает под своей эгидой детей и подростков для участия в творческом соревновании по номинациям: «Художественная самодеятельность», «Конкурс рисунков» и «Сочинение».
- В этом году конкурс проходит в онлайн-формате, поэтому мы не ограничиваемся только Забайкальский краем. В конкурсе могут принять участие дети из других регионов и даже стран, – рассказали организаторы – театр национальных культур «Забайкальские узоры».
Приём заявок продолжается до 20 мая. На конкурс в зависимости от номинаций присылают видеозаписи выступлений со стихами, песнями и другими театрализованными постановками, сочинения о родных и близких людях, принимавших участие в войне и рисунки на любую из представленных тем: «Война глазами детей», «Великие сражения», «Города-герои», «Герои Советского Союза», «Современная армия», «Россия», «Мое Забайкалье», «Восточный фронт». На сегодняшний день поступило более 30 заявок. Положение об участии в конкурсе можно прочесть на сайте театра «Забайкальские узоры».
Подведение итогов состоится с 21 по 30 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкалье приглашает принять участие в конкурсе «Мой дедушка герой!»
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