Федерация этноспорта Бурятии внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Федерация этноспорта отказалась от фестивалей, несмотря на то, что финансирование ей не урезали



Федерация этноспорта Бурятии отказалась от проведения своих фестивалей в этом году, выражая солидарность в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил президент федерации Алексей Гыргенов на своей странице в Facebook.



- Буквально на днях сократили финансирование многих мероприятий по линии спорта и культуры. Высвободившиеся деньги направят на поддержку бизнеса. Так получилось, что проекты Федерации этноспорта не тронули. Даже республиканский Сурхарбаан и Алтаргану полностью сократили. И, чтобы быть солидарными в борьбе с коронавирусом, наша Федерация отказывается от своих мероприятий – Фестиваля бурятских традиционных игр и Фестиваля традиционных игр народов Бурятии. Эти проекты должны были пройти летом и осенью, - поделился Алексей Гыргенов.



Куда именно будут направлены высвободившиеся средства от мероприятий, а это 510 тысяч рублей, пока решается.



- Подскажите куда лучше? Врачам? Бизнесу? Волонтёрам? – вопрошает президент Федерации этноспорта.



Но деньги в любом случае пойдут целенаправленно и адресно, уточняется в сообщении.



Соответствующее заявление будет написано на имя главы Бурятии Алексея Цыденова и министра спорта и молодёжной политики Вячеслава Дамдинцурунова.



- Как-нибудь обойдёмся без наших проектов в этом году. Главное, чтобы мы все были здоровы, чтобы быстрее всё закончилось, и мы начали нормальную жизнь, - заключает Алексей Гыргенов.



