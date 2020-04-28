Военные дезинфицируют штабы, столовые, подъезды
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Бурятии обработали более 500 военных объектов на территориях воинских частей и военных городков для борьбы с распространением коронавируса.
Дезинфекции подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Кроме того, проведено обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.
При въезде на территорию городка организован пропускной режим. Военнослужащие специальным дезинфицирующим раствором в обязательном порядке обрабатывают каждую машину.
Также специалисты РХБ защиты проводят обеззараживание временных жилых помещений, где проживают строители, которые возводят многофункциональный медицинский центр.
Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств.
Помимо этого, применяются новые специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии при въезде в военные городки дезинфицируют машины
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