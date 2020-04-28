В 10 поселениях Агинского округа начинается благоустройство территорий

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Для реализации проектов будет привлечено порядка 11 миллионов рублей



Десять проектов городских и сельских поселений Агинского Бурятского округа стали участниками государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



- Порядка 11 миллионов рублей будут привлечены для благоустройства общественных мест сельских и городских поселений округа, что является дополнительным стимулом в развитии поселений и влияет на качество жизни его жителей, – отметил зампред правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



В окружной столице будет обустроена зона отдыха, в сельских поселениях Дульдурга, Ага-Хангил, Будалан – парки, такая же работа с установкой малых архитектурных форм планируется в селе Хойто-Ага Агинского района. Проект по сохранению и восстановлению памятника Победы реализуется в сельских поселениях Урда-Ага, Гунэй. Также на старте проект «Сквер по улице Зугалайская в поселке Могойтуй». В сельском поселении Хара-Шибирь проект по обустройству памятника заявлен в региональном проекте формирование комфортной городской среды.



Мероприятие по ремонту и обновлению памятника воинам освободителям пройдёт и в сельском поселении Узон Дульдургинского района. На реализацию проекта предусмотрено около двух миллионов рублей.



- В центре нашего села, в небольшом парке, находится памятник погибшим воинам. Сюда приходят сельчане, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Примем самое активное участие в ремонте памятника, парка, - отмечают инициативные жители села Узон.

