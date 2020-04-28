Ангарск выплатит 100 тысяч за помощь в выявлении поджигателей леса

Для получения вознаграждения надо предоставить фото или видео, подтверждающие факт нарушения



В Ангарском городском округе усилены профилактические меры по недопущению возгораний на территории. Только с 23 апреля в муниципалитете произошло 30 пожаров – это больше, чем в среднем за месяц. Несмотря на действие в южных районах Приангарья особого противопожарного режима и административную ответственность за нарушение требований, жители продолжают разводить костры в лесах, жечь сухую растительность и мусор на приусадебных участках.



Мэрией совместно с Госпожнадзором и полицией организованы дополнительные рейды, проводятся сходы активных граждан, в том числе на сельских территориях округа.



Кроме того, в рамках муниципальной программы «Безопасность и правопорядок» предусмотрено вознаграждение до 100 тысяч рублей жителям, которые сообщают достоверную информацию о виновных в возникновении природных пожаров на территории округа. Для получения вознаграждения необходимо предоставить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения.



Информацию нужно сообщать по телефонам: 112, 088, (83955) 52-31-40. Об этом сообщает администрация Ангарского городского округа.

