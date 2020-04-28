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В Улан-Удэ покрасят «птичек» на «Арбате»

В Улан-Удэ покрасят «птичек» на «Арбате»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы уже начались

В Улан-Удэ отремонтируют и покрасят более 500 городских лавочек, обновят урны, вазоны и цветники, приведут в порядок и скульптурные композиции, сообщает комбинат по благоустройству.

Работы по ремонту малых архитектурных форм уже начались. Сейчас сотрудники комбината ведут работы на Арбате. Две композиции «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия» и «Две птицы» очищают, после чего их покрасят.

Кроме того, запланирован большой объём работ по покраске ограждений, общая протяжённость которых около 40 км.
благоустройство памятник
 
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