В Улан-Удэ покрасят «птичек» на «Арбате»

Работы уже начались



В Улан-Удэ отремонтируют и покрасят более 500 городских лавочек, обновят урны, вазоны и цветники, приведут в порядок и скульптурные композиции, сообщает комбинат по благоустройству.



Работы по ремонту малых архитектурных форм уже начались. Сейчас сотрудники комбината ведут работы на Арбате. Две композиции «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия» и «Две птицы» очищают, после чего их покрасят.



Кроме того, запланирован большой объём работ по покраске ограждений, общая протяжённость которых около 40 км.

