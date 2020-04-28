Работы уже начались
В Улан-Удэ отремонтируют и покрасят более 500 городских лавочек, обновят урны, вазоны и цветники, приведут в порядок и скульптурные композиции, сообщает комбинат по благоустройству.
Работы по ремонту малых архитектурных форм уже начались. Сейчас сотрудники комбината ведут работы на Арбате. Две композиции «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия» и «Две птицы» очищают, после чего их покрасят.
Кроме того, запланирован большой объём работ по покраске ограждений, общая протяжённость которых около 40 км.
В Улан-Удэ покрасят «птичек» на «Арбате»
Общество, Фото:
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