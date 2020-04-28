В регионе зарегистрировано 109 случаев инфицирования COVID-19
За 27 апреля ещё восемь забайкальцев с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции выздоровели и выписаны из медучреждений. Всего выписано 24 человека.
За сутки в Забайкалье зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число составило 109, 17 из них – дети.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском районах и Борзинском районах.
На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края. Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.
УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других субъектов России. Данные передаются местным властям, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 245 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Сегодня умерла третья пациентка с коронавирусом.
Ещё восемь забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество, Фото:
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