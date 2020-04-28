В регионе зарегистрировано 104 подтверждённых случаев COVID-19
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Иркутской области выросло до 104. За сутки выявлено 3 новых случаев заражения.
- 66 человек госпитализировано, из них 15 из обсерваторов. 1 человек проходит лечение в Забайкальском крае. 33 граждан выздоровело, 4 умерло, - сообщили в оперативном штабе региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 245 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Сегодня умерла третья пациентка с коронавирусом.
В Иркутской области от коронавируса выздоровели 33 человека
Общество, Фото:
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