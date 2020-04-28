Техника находилась в неисправном состоянии, а часть работников уволились из-за задержки зарплаты
Природоохранная прокуратура проверила готовность лесхозов Бурятии в границах Центральной экологической зоны Байкала к наступившему пожароопасному периоду.
Так, в Прибайкальском районе установлены факты неготовности техники к тушению лесных пожаров в Прибайкальском и Байкальском лесхозах. В неисправном состоянии находились закреплённые за лесопожарной станцией бульдозер и специализированная машина. Однако в документах указано о работоспособности этой техники.
Не поставленными на учёт в Гостехнадзоре оказались автомобили, поступившие в ведение учреждений в рамках реализации нацпроекта «Экология». Отсутствие регистрации исключало использование бульдозера, трактора, экскаватора в случае возникновения пожаров.
Кроме того, в Прибайкальском лесхозе с января образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 4,8 млн. руб., в результате чего уволилось 14 % работников, задействованных в лесопожарной службе.
Выявленные нарушения стали основанием для внесения представлений в адрес руководителей лесхозов. Во исполнение мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате погашена, техника приведена в исправное состояние и зарегистрирована в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В Бурятии лесхозы у Байкала оказались не готовы к пожарам
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