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Жителей Бурятии вывезли из Вьетнама

Жителей Бурятии вывезли из Вьетнама
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вывозной рейс приземлился в Иркутске

Самолёт авиакомпании S7 забрал застрявших во Вьетнаме российских туристов. Самолёт приземлился в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar.

Ранее самолёт прибыл из Камрани в Новосибирск 27 апреля в 18:32 местного времени (14:32 мск). Рейс был организован для жителей Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей, а также Красноярского, Алтайского краев и Республики Бурятия.

В Новосибирске самолёт высадил часть пассажиров, далее воздушное судно вылетело в Иркутск.

Предварительный вывозной график для российских туристов, находящихся за границей, сформирован до 27 апреля. В него вошли рейсы из Бангкока, Денпасара, Пхукета, Гоа и другие. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тысяч граждан. График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях жители Бурятии вернулись в Иркутск из Таиланда
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