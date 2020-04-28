Бурятский учёный открыл новый для науки вид на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фауну Байкала изучают уже 200 лет, но точное число видов до сих пор не известно



Недавно бурятский учёный Лившиц А.М. нашёл в Чивыркуйском заливе озера Байкал новый для науки вид бокоплава (отряд высших раков) Garjajewia cabanisii pleshanowi.



- Учёный произвёл полную инвентаризацию таксономического и экологического разнообразия бокоплавов Чивыркуйского залива и успешно защитил кандидатскую диссертацию. На основе наличия локальных эндемиков Чивыркуйский залив может быть выделен в отдельную провинцию Байкальской зоогеографической области, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Несмотря на почти 200-летнюю историю изучения фауны Байкала, точное число видов не известно до сих пор. Согласно последним подсчётам, Байкал населяет 2595 видов водной фауны. По мнению известного иркутского исследователя Тимошкина, эта цифра отражает не более чем на 60% реальное число видов животных, населяющих Байкал.



Открытие новых видов происходят и в наши дни. Фаунистическая база данных Забайкальского национального парка в этом году пополнилась 251 видом двух древнейших групп моллюсков и макообразных. Всего было отмечено 69 видов моллюсков и 181 вид ракообразных – сюда вошли представители водной фауны, обитающие в акватории Ушканьих островов, полуострова Святой Нос и Чивыркуйского залива.

