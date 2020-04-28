В Бурятии водителям разрешили ездить с просроченными правами до июля

Штрафовать водителей не будут



Водительские удостоверения, срок действия которых истёк, будут действительными до 15 июля этого года. Об этом сообщили сегодня УГИБДД по Бурятии.



Штрафовать водителей за просроченные водительские удостоверения не будут.



- В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г., являются действительными, скорректирована правоприменительная деятельность. Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права (ч. 1 и 3 ст. 12.7, ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26, ст. 12.32 КоАП РФ), - сообщили в управлении ГИБДД.



Вместе с тем, продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае, если у гражданина имеются в наличии все необходимые документы (в том числе, действующее заключение медицинской комиссии), заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



