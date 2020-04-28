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В Бурятии отмечают 25-летие интронизации главы буддистов России

В Бурятии отмечают 25-летие интронизации главы буддистов России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ламы поднесут Мандалу и проведут специальные обряды

Сегодня, 28 апреля, исполнилось 25 лет, как Дамба Аюшеев стал XXIV Пандито Хамбо Ламой. По этому случаю во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт большой торжественный хурал, посвящённый 25-летию интронизации главы буддистов России.

- В этот день все молитвы лам и верующих будут посвящены силе и славе, величию и ваджарному могуществу Львиного трона Пандито Хамбо Лам всех Трёх Времён, института Пандито Хамбо Лам, основанного в 1764 году Её Величеством Императрицей Екатериной II во благо процветания Учения Будды в России и благополучия его последователей, - говорится в официальной группе Буддийской традиционной Сангхи России.

«28 апреля будет ровно 25 лет, как на львиный трон воссел XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев», добавляется здесь.

В этот день ламы поднесут Мандалу Хамбо Ламе и проведут специальные обряды. В Сангхе отметили, что за прошедшие 25 лет были восстановлены все дацаны этнической Бурятии и России, разрушенные до революции, а также построены новые. На родинах всех Хамбо Лам были построены субурганы, посвящённые им.

Начал функционировать в полной мере Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, открыты все факультеты.

- Все работы на благополучие и достатка людей и верующих, находящихся в сёлах, продолжаются по сей день, развиваясь и принося благие плоды. Восстановлены все традиционные бурятские спортивные состязания и номадные животные. История Хамбо Лам - это история буддизма России. Вклад Хамбо Ламы Дамба Аюшеева неоценим, - заключили в Сангхе.

буддизм Хамбо лама
 
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