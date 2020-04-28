«Весенник танхойский» обнаружили на южном Байкале
В Бурятии обнаружили новый вид первоцвета на южном Байкале – «Весенник танхойский» (Eranthis tanhoensis). Об открытии сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.
Научный коллектив работал под руководством ботаника Андрея Эрста, который и стал автором нового вида. Для изучения были отобраны образцы по всему ареалу вида, что ранее считался единым – «Весенником сибирским», а также (для сравнения) «Весенник звёздчатый» из Приморья. Изучали ботаники и гербарные коллекции. Из окрестностей заповедника были собраны растения у Танхоя, а также в низовьях рек Дулихи, Шестипалихи, Мишихи.
- Оказалось, что все местные растения относятся к новому виду, поэтому всё, что мы увидим у Танхоя и в заповеднике – «Весенник танхойский». Настоящий же «Весенник сибирский» распространён западнее, например, его можно найти в окрестностях Слюдянки или Иркутска, - уточнили в заповеднике.
Весенник – один из самых ранних первоцветов. Только начинают появляться весенние проталины в апреле – на них цветут белые звёздочки весенников.
На взгляд неспециалиста, возможно, «танхойский» очень похож на «сибирский», но ботаники внимательно изучили все детали, нашли различия как во внешнем виде: форма долей листа, лепестков, плодов и другие тонкости, так и в генетических особенностях этих растений, что и позволило выделить новый вид.
В Бурятии открыли новый вид первоцвета
Общество, Фото:
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