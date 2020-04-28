В Бурятии работникам ресурсоснабжающих организаций задолжали более 4 млн. рублей

После прокурорского вмешательства задолженность по зарплате была погашена



Как выяснила проверка, проведённая Северобайкальской межрайонной прокуратурой, в шести ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр. Кичера», «Регистр. Нижнеангарск», «Регистр. Уоян», «Регистр. Ангоя», «Регистр. Янчукан», «Тепловодокоммуникации С», нарушали трудовое законодательство.



Установлено, что обществами в феврале 2020 года допущено нарушение прав работников на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. Задолженность перед 251 работником составила более 4 млн. рублей.



В связи с этим руководителям организаций внесено представления, объявлено предостережения о недопустимости нарушения закона.



В отношении работодателей возбуждено шесть дел об административных правонарушениях за невыплату в срок заработной платы. В суд направлено 130 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 1,36 тыс. рублей, которые судом удовлетворены.



После прокурорского вмешательства заработная плата работникам предприятий полностью выплачена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

