В Улан-Удэ состоящему на учёте водителю запретили садиться за руль

Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере с прошлого года



Как выяснила прокурорская проверка, 25-летний улан-удэнец с 2016 года имеет право управления транспортными средствами. В 2019 году он поставлен на учёт в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».



По решению врачебной комиссии наркологического диспансера мужчина имеет противопоказания к управлению транспортными средствами.



- Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права на управление транспортными средствами указанным лицом до устранения медицинских противопоказаний, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

