Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере с прошлого года
Как выяснила прокурорская проверка, 25-летний улан-удэнец с 2016 года имеет право управления транспортными средствами. В 2019 году он поставлен на учёт в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».
По решению врачебной комиссии наркологического диспансера мужчина имеет противопоказания к управлению транспортными средствами.
- Прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права на управление транспортными средствами указанным лицом до устранения медицинских противопоказаний, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил.
В Улан-Удэ состоящему на учёте водителю запретили садиться за руль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере с прошлого года
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 28 апреля
К административной ответственности привлекли 216 граждан
Отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд
Местами ожидаются осадки
Даты экзаменов установят во второй половине мая
Участвуют проекты, способствующие улучшению жизни людей
Сделано это будет на средства дальневосточной субсидии
Деньги получат 463 тысячи льготников
В апреле юбилярами в республике стало 44 труженика тыла
Участниками могут стать учащиеся организаций общего и дополнительного образования
Заявки можно прислать не позднее 15 июня
Аукцион на проведение работ состоялся 24 апреля
Предусмотрено два вида выплат
Полиция начала патрулировать въезды на муниципальные кладбища