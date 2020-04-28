 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Апреля

27 Апреля

Популярное

На маршрут № 3 в Улан-Удэ выйдут дополнительные автобусы

На маршрут № 3 в Улан-Удэ выйдут дополнительные автобусы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 28 апреля

В комитете по транспорту администрации Улан-Удэ сообщили график движения общественного транспорта на 28 апреля.

МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 27 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.

По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренний и вечерний час «пик»:
- в 7:12 отправление с конечной остановки в мкр. Мелькомбинат;
- в 7:51 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка;
- в 17:15 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка.

МУП «Городские маршруты»: движение 15 автобусов по маршрутам №№ 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К - по графику рабочего дня.

По маршруту № 12 сообщением «мкр. Восточный - мкр. Матросова» добавлены два дополнительных рейса в 6:50 и 7:25.

На маршрут № 3 дополнительно выйдут два автобуса МУП «Городские маршруты». Отправление автобусов из мкр. Восточный в 7:10 и 7:20.

Частные перевозчики:
- по маршрутам №№ 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.
- по маршруту № 28 отправление автобуса с Первого поля в 6.30, 7.30; из мкр. Сокол - в 6:30, 7:30.

Работа маршрутов №№ 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
городской транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоящему на учёте водителю запретили садиться за руль
В Улан-Удэ состоящему на учёте водителю запретили садиться за руль
Общество, 28.04.2020
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере с прошлого года
На маршрут № 3 в Улан-Удэ выйдут дополнительные автобусы
На маршрут № 3 в Улан-Удэ выйдут дополнительные автобусы
Общество, 28.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 28 апреля
В выходные в Иркутской области нашли почти 500 нарушителей самоизоляции
В выходные в Иркутской области нашли почти 500 нарушителей самоизоляции
Общество, 28.04.2020
К административной ответственности привлекли 216 граждан
Иркутск завершит отопительный сезон позже, чем Улан-Удэ
Иркутск завершит отопительный сезон позже, чем Улан-Удэ
Общество, 28.04.2020
Отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд
В Бурятии немного испортится погода
В Бурятии немного испортится погода
Общество, 28.04.2020
Местами ожидаются осадки
В школах Иркутска дистанционное обучение продлится до 23 мая
В школах Иркутска дистанционное обучение продлится до 23 мая
Общество, 27.04.2020
Даты экзаменов установят во второй половине мая
Улан-Удэ принимает первый дистанционный конкурс роботов
Улан-Удэ принимает первый дистанционный конкурс роботов
Общество, 27.04.2020
Участвуют проекты, способствующие улучшению жизни людей
В Агинском отремонтируют 6 центральных улиц в 2020 году
В Агинском отремонтируют 6 центральных улиц в 2020 году
Общество, 27.04.2020
Сделано это будет на средства дальневосточной субсидии
В Бурятии продолжают чествовать долгожителей
В Бурятии продолжают чествовать долгожителей
Общество, 27.04.2020
В апреле юбилярами в республике стало 44 труженика тыла
В Забайкалье проходит конкурс диорам к 75-летию Победы
В Забайкалье проходит конкурс диорам к 75-летию Победы
Общество, 27.04.2020
Участниками могут стать учащиеся организаций общего и дополнительного образования
В Забайкалье углубят и расчистят русло Читы
В Забайкалье углубят и расчистят русло Читы
Общество, 27.04.2020
Аукцион на проведение работ состоялся 24 апреля
В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день
В Иркутске принято решение о закрытии кладбищ на Родительский день
Общество, 27.04.2020
Полиция начала патрулировать въезды на муниципальные кладбища

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^