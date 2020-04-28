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В выходные в Иркутской области нашли почти 500 нарушителей самоизоляции

В выходные в Иркутской области нашли почти 500 нарушителей самоизоляции
Общество,  Фото:pixabay.com
К административной ответственности привлекли 216 граждан

В Иркутской области за минувшие выходные сотрудники полиции совместно с представителями министерств, служб и агентств правительства выявили 484 нарушителя самоизоляции. К административной ответственности привлечено 216 граждан, проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.

В ежедневном режиме в областном центре патрулирование осуществляют 160 сотрудников, в том числе волонтёры и слушатели Восточно-Сибирского института МВД России.

Работу салона татуировок и сауны выявили в результате проверок сотрудники администрации Иркутска. Учреждения этого направления в данных условиях не имеют разрешения на работу.

Всего же специалисты администрации за минувшие выходные проверили 1348 объектов, чья деятельность запрещена. Из 1480 учреждений, которым разрешено работать, нарушения санитарных норм зафиксировано у 12 предпринимателей. Всего за субботу и воскресенье было проверено 2728 торговых точек и учреждений, оказывающих услуги населению, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
коронавирус самоизоляция
 
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