Отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд
Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 13 мая. Об этом сообщил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Дмитрий Анчутин. Он пояснил, что согласно постановлению правительства отопительный период заканчивается при условии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд. В связи с погодными условиями срок окончания отопительного периода может быть изменён.
- Если у жителей возникает необходимость отключения отопления раньше срока окончания отопительного периода, то собственники жилого помещения вправе отключить систему отопления по общему решению. Для этого необходимо направить общее решение собственников, оформленное в виде протокола, в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК. После принятия такого решения УК, ТСЖ, ЖСК направляют соответствующее уведомление в ООО «Иркутскэнергосбыт» и отключают систему отопления в МКД, - отметили в мэрии Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отопительный сезон завершится 10 мая.
Иркутск завершит отопительный сезон позже, чем Улан-Удэ
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